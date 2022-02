Martedì 15 febbraio alle 21, al Teatro De André di Casalgrande IL BUONO, IL PUTTO E IL CATTIVO (Tre uomini e…gh’in vin na gamba), commedia dialettale in due atti di Cristian Bonacini per la regia di Roberto Fantuzzi.

Chi non vorrebbe cambiar vita? Fare una pazzia per realizzare i propri sogni? Wainer, Gianni ed Enzo si imbarcheranno in un’avventura, tutta da ridere, per sfuggire dalle loro tribolazioni quotidiane.

Ingresso unico 10€

info e prenotazioni a info@teatrodeandre.it

0522/1880040 – la biglietteria è aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e due pomeriggi martedì e giovedì dalle 15.30 alle 19.30