Un tour in 7 tappe per incontrare i cittadini e le cittadine di tutte le frazioni del comune di Crevalcore, voluti dal sindaco Marco Martelli e dalla sua Giunta comunale per raccontare al proprio territorio quanto è stato messo in campo sino ad ora dall’attuale Amministrazione, ma anche per ascoltare le sollecitazioni e gli impulsi che possono arrivare da chi quel territorio lo abita.

“Abbiamo una tabella di marcia dai ritmi serrati e molto impegnativi – dichiara il sindaco Marco Martelli – che però vogliamo mantenere perché rappresenta per noi un momento fondamentale della nostra attività amministrativa. In questa fase, che vede di fatto concludersi la prima parte del nostro mandato, abbiamo già dei risultati importanti da condividere e molti progetti in cantiere da illustrare.

Come sempre, non tralasceremo di utilizzare nessun canale di comunicazione, così da permettere a tutti di poter avere accesso alle informazioni aggiornate.

Grazie anche queste occasioni inoltre abbiamo la possibilità di mantenerci in contatto il più possibile con la comunità che amministriamo”.

Diversi i punti all’ordine del giorno: oltre all’illustrazione del metà mandato con obiettivi e risultati raggiunti, sul tavolo ci sarà anche la prospettiva dei programmi e dei progetti da candidare al Pnrr. Infine sarà previsto uno spazio dedicato appositamente alle questioni della frazione nel quale gli abitanti della frazione potranno mettere in evidenza criticità e fare proposte di miglioramento per il proprio territorio.

Gli incontri prenderanno il via il 15 febbraio alle ore 20,30 presso la frazione di Bevilacqua e si concluderanno il 17 marzo 2022 a Palata Pepoli.

Per partecipare agli incontri sarà necessario indossare la mascherina Ffp2 e Green Pass Rafforzato