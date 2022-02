Nasce a Castelfranco Emilia il nuovo Registro Comunale delle forme associative, primo passaggio previsto dal nuovo regolamento dedicato al mondo del volontariato, per la costituzione dei forum tematici, della consulta del volontariato e per l’istituzione del registro dei volontari singoli approvato dal Consiglio comunale nel novembre scorso al termine del percorso partecipato sulla revisione dei regolamenti relativi ai rapporti del Comune con il Terzo settore.

Sono state più di 70 le associazioni, con sede o comunque operative a Castelfranco, che hanno inviato la richiesta di iscrizione: molte erano già presenti nel registro previsto dal vecchio regolamento, numerose quelle che entrano a farne parte per la prima volta.

Le associazioni che ancora non si sono iscritte potranno farlo in un secondo momento, nel corso dell’anno: in questo caso l’iscrizione verrà formalizzata attraverso una nuova determinazione, come previsto dal Regolamento.

L’istituzione del registro comunale delle forme associative è dunque il primo passo verso la formazione dei quattro forum tematici che riuniscono le associazioni che operano nello stesso ambito e che formeranno, attraverso i propri rappresentanti, la Consulta del volontariato “che rappresenta per noi uno strumento determinante per costruire insieme a tutta la rete associativa del territorio ogni collaborazione futura nella città, dai bandi ai percorsi di co-progettazione, sempre nel solco della totale sinergia che identifica il cammino del nostro territorio – dichiara soddisfatto l’Assessore al Volontariato del Comune di Castelfranco Emilia Matteo Silvestri.