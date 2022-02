Continua l’azione solidale di Coldiretti Reggio Emilia nei confronti delle famiglie più bisognose grazie ai produttori agricoli associati che hanno risposto all’allarme sociale, ancora in essere dopo due anni dall’inizio della pandemia, che ripropongono l’iniziativa di sostegno dei pacchi alimentari solidali, con generi alimentari di alta qualità 100% italiani, destinati direttamente a persone e famiglie indigenti, in collaborazione con il Sindaco di Cadelbosco Sopra e della Caritas locale.

Alla consegna dei prodotti erano presenti Albertino Zinanni, direttore della Coldiretti reggiana e Alessandro Guidetti, segretario della zona guastallese insieme al Sindaco Luigi Bellaria, a Corrado Munari, responsabile Caritas Cadelbosco e ai volontari che hanno ringraziato per la possibilità offerta di portare cibo di qualità a chi si trova in difficoltà.

Sono stati consegnati prodotti 100% Made in Italy, dalla pasta ai legumi, dalla passata di pomodoro al cotechino, dal prosciutto crudo alla farina, dai formaggi come Parmigiano Reggiano e Provolone al latte UHT, dal panettone al pandoro, dall’olio extra vergine di oliva alla mortadella, dalla carne in scatola al mascarpone, dai biscotti per bambini agli omogeneizzati.