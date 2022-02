Un’eroina pasticciona e anticonvenzionale che, nei panni di Teseo, parte per un viaggio, si perde, tentenna, ma poi combatte fino all’ultimo il suo spaventoso Minotauro. È un’Angela Finocchiaro inedita quella che il 16 febbraio, alle ore 21, sarà sul palco del Teatro Duse di Bologna con ‘Ho perso il filo’, scritto dall’attrice insieme a Walter Fontana e Cristina Pezzoli, che firma anche la regia.

Nello spettacolo, che coniuga commedia, danza e gioco, Angela Finocchiaro si mette alla prova in modo sorprendente con linguaggi espressivi mai affrontati prima per raccontarci, con la sua stralunata comicità e ironia, un’avventura straordinaria, emozionante e divertente.

Sul palco Angela si presenta come un’attrice stufa dei soliti ruoli. Sarà, dunque, Teseo, il mitico eroe che sfida il mostro nei meandri del labirinto. La protagonista affida agli spettatori un gomitolo enorme, da cui dipende la sua vita, e parte. All’interno del labirinto niente va come previsto: viene assalita da strane creature, un misto tra acrobati, danzatori e spiriti dispettosi, che la circondano, la disarmano, la frullano come fosse un frappè, e soprattutto tagliano il filo che le assicurava la via del ritorno…

Biglietti: da 18 a 29,00 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it – Vivaticket