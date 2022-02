Dai controlli e sopralluoghi effettuati finora dai tecnici provinciali sugli edifici scolastici superiori non sono stati rilevati danni a seguito delle scosse di terremoto della serata di mercoledì 9 febbraio.

I rilievi sono partiti da Carpi, negli istituti Fanti, Da Vinci per proseguire al Vallauri e Meucci, le scuole più vicine alla zona dell’epicentro, per proseguire in tutti gli istituti provinciali, dove finora, comunque, non sono stati segnalati danni.

Previste verifiche anche sui ponti della viabilità provinciale, in particolare quelli più vicini alla zona dell’epicentro.