Comincia ad animarsi di eventi ed iniziative il Pala AVF di Fiorano Modenese, la struttura montata, nel periodo natalizio in piazza Ciro Menotti, dai volontari dell’Associazione Volontari Fiorano e dal presidente dell’Associazione Ernesto Mazzacurati, con il sostegno del Comune.

Si tratta di una tensostruttura di quasi 300mq, che può accogliere in massima sicurezza fino a 200 persone, destinata ad eventi organizzati dalle realtà locali

Con il miglioramento della situazione sanitaria, diverse associazioni del territorio hanno deciso di usufruire di questa possibilità, per programmare loro iniziative.

Dopo il mercatino dello scorso fine settimana e l’incontro per il Giorno del Ricordo organizzato dall’associazione Artemisia, domenica 13 febbraio è la volta dell’associazione Africa nel Cuore che propone una mostra mercato di colorati costumi di Carnevale dalle 15.30 alle 19.30, il cui ricavato andrà a favore dei progetti di sostegno allo studio in Kenya.

Per l’accesso, gratuito, è necessario il green pass rinforzato.

Domenica 20 febbraio, in serata, invece è in programma un concerto dedicato alla coinvolgente musica del tango, mentre lunedì 21 febbraio si potrà partecipare ad un torneo di pinnacolo di beneficienza. In preparazione tanti altri appuntamenti al Pala AVF.