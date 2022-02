Ieri verso le 13:00 la Squadra Volante è intervenuta su segnalazione dell’addetto alla vigilanza del centro commerciale Ariosto, che riferiva di aver sorpreso un uomo con merce non pagata all’interno dell’ipermercato Coop. Sul posto la pattuglia procedeva a visionare le immagini del sistema di videosorveglianza.

Le immagini confermavano che l’uomo aveva prelevato dagli scaffali collocati all’interno del supermercato uno zaino, un prodotto dal reparto elettronica e una giacca, poi oltrepassava la barriera delle casse utilizzando l’uscita senza acquisti. Era stato quindi fermato dall’addetto alla vigilanza e invitato a seguirlo in appositi spazi in attesa dell’intervento degli operatori della Polizia di Stato. La merce asportata, del valore complessivo di 120€, non danneggiata e ancora vendibile, veniva restituita all’avente diritto. Il reo, privo di documenti, veniva invece accompagnato presso la locale Questura per gli opportuno accertamenti.

In banca dati risultava a suo carico un rintraccio per notifica di provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con ordine per la carcerazione e sospensione del medesimo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Modena. A notifica avvenuta e ad accertamenti conclusi, l’uomo veniva deferito per furto aggravato.