Inizieranno lunedì prossimo, 14 febbraio salvo avverse condizioni meteo, gli interventi di potatura/abbattimento dei tigli radicati in via Radici in Piano, nel tratto compreso tra via Pedemontana e Ponte Fossa.

Le alberature da manutenere saranno complessivamente 100, di cui 41 oggetto di abbattimento perché inserite nella classe di cedimento D, ove l’unico intervento proponibile è l’immediato abbattimento – grado d’urgenza 1, o C-D.

Vista l’elevata fruizione della pubblica via, l’impresa appaltatrice procederà organizzando il cantiere attraverso sensi unici alternati regolamentati da movieri posizionati all’inizio e alla fine del tratto interessato.