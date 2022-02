Al via da oggi, giovedì 10 febbraio, come da indicazioni regionali, l’invio dei primi 2000 sms rivolti ai genitori dei 5-11enni non ancora vaccinati, per sensibilizzarli sull’importanza dell’immunizzazione anche per questa fascia d’età.

Ad oggi i 5-11enni a cui è stata somministrata almeno una dose sono complessivamente 19.314 tra residenti e assistiti nel territorio dell’Azienda USL di Bologna.



