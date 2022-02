Sabato, 12 febbraio, nuovo appuntamento al Teatro Bismantova per la stagione 2021 – 2022, e in particolare riprende la sezione intitolata “La Biblioteca di Babele”, dedicata al rapporto tra testi e musica, con presentazioni letterarie e accompagnamento dal vivo. L’evento vede un gradito ritorno sul palco del Bismantova: quello di Fabio Gaccioli e Ilaria Andaloro, accompagnati dalle musiche di Carlo Nardi. Sabato alle ore 18 i due attori di origine castelnovese, che oggi formano un importante sodalizio artistico in Eleuthera teatro, proporranno “Farsi un fuoco” di Jack London.

Per lo spettacolo è possibile prenotarsi anche via mail: biglietteria@teatrobismantova.it. Per informazioni: www.teatrobismantova.it, tel. 0522 611876, 348 8570060 (segreteria), 0522 6144078 (biglietteria). Obbligo greenpass rafforzato e mascherina Ffp2.

L’appuntamento successivo con la stagione del Bismantova è già fissato per domenica 20 febbraio, alle ore 18, con il concerto Melange Oriental: uno straordinario viaggio sonoro fra i quartieri di Gerusalemme con Marwan Abdo (Oud-vocals), Erich Oskar Huetter (violoncello) e Stefan Heckel (fisarmonica).