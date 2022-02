“Sciroppo di Teatro” continua la sua programmazione nella provincia di Modena anche a febbraio. Bambine e bambini a teatro con la ricetta del pediatra: è questa la sperimentazione al via in 22 Comuni dell’Emilia Romagna grazie al progetto “Sciroppo di teatro. Un progetto per bambine, bambini e famiglie” di ATER Fondazione. I bambini e le bambine dai 3 agli 8 anni, assieme ai loro accompagnatori, potranno andare a teatro anche con un voucher fornito dai pediatri e farmacisti dei Comuni coinvolti, per soli due euro a spettacolo.

Nella provincia di Modena sono cinque i Comuni coinvolti nella rete di Sciroppo di Teatro: Modena, Bomporto, Maranello, Nonantola e Pavullo nel Frignano. In questi territori risiedono complessivamente oltre 13mila bambini e bambine dai 3 agli 8 anni di età. Per distribuire lo Sciroppo di Teatro si sono attivati in tutto 33 pediatri e 57 farmacie.

Dopo il cartellone di gennaio, passiamo alle date di febbraio, quando i riflettori di “Sciroppo di teatro” si accenderanno per la prima volta anche al Cinema teatro Comunale di Bomporto in data 13 febbraio alle 16,30 con Vassilissa e la Baba Jaga di Teatro Evento: una sarta e i suoi oggetti animati narrano la storia di Vassilissa, della temibile Baba Jaga e della ricerca del fuoco – spettacolo per bambini dai dai 3 anni.

La programmazione al Teatro Auditorium Enzo Ferrari di Maranello già iniziata a gennaio continua il 12 febbraio alle 16 con Souvenir. Il volo di Bella e Chagall della ​​Fondazione Solares delle Arti. Uno spettacolo di teatro circo, visuale, aereo e poetico, ispirato alla serie dei dipinti con gli amanti in volo di Marc Chagall, per tutta la famiglia – per bambini dai 4 anni.

Il 20 febbraio prosegue la programmazione del Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano alle 16,30 appuntamento con Il mare blu del Teatro del Drago. Un racconto di mare in cui si intrecciano immagini, musica e parole. Il protagonista è un delfino, un cucciolo alla scoperta del mondo, con una missione speciale da compiere – a partire dai 4 anni.

Il 20 febbraio tappa anche al Teatro Massimo Troisi di Nonantola alle ore 17 con Nico cerca un amico di Baule Volante. Pupazzi animati a vista per raccontare una storia semplice e poetica: quella del topolino Nico che un giorno decide di partire alla ricerca di un amico speciale, diverso da lui – dai 3 anni.

Gli appuntamenti di Sciroppo di Teatro a Modena e provincia continuano anche nei mesi di marzo e aprile.

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

Biglietto Sciroppo di Teatro: Unico 2 € elenco farmacie e pediatri su www.ater.emr.it

Cinema Teatro Comunale di Bomporto

Adulto 7 €, bambini fino a 12 anni 5 €, 2° bambino e oltre 4 €

Prevendita: online su Vivaticket e nei giorni di apertura della biglietteria (martedì dalle 15:00 alle 19:00; giovedì dalle 10:00 alle 13:00; venerdì dalle 18:00 alle 21:00). Inoltre la biglietteria apre un’ora prima dello spettacolo.

Info e prenotazioni: teatrocomunalebomporto@ater.emr.it tel. 059.800776 (negli orari di apertura della biglietteria) – Whatsapp 3332424474

Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo

Adulti 6€, bambini fino ai 12 anni 5€

Prevendita: online su Vivaticket e nei giorni di apertura della cassa per proiezioni cinematografiche

Vendita diretta: la biglietteria apre un’ora prima dello spettacolo

Info e prenotazioni: info@cinemateatromacmazzieri.it – whatsapp 3332455578

Teatro Massimo Troisi di Nonantola

Adulto 7 €, bambini fino a 12 anni 5 €, 2° bambino e oltre 4 €

Prevendita: online su Vivaticket e nei giorni di apertura della biglietteria (martedì e sabato dalle 16.00 alle 19.00). Inoltre la biglietteria apre un’ora prima dello spettacolo

Info e prenotazioni: teatrotroisinonantola@ater.emr.it tel. 059.896535 (negli orari di apertura della biglietteria).

Teatro Auditorium Enzo Ferrari di Maranello

Adulti 6€, bambini fino a 12 anni 5€

Prevendita: online su Vivaticket, in biglietteria il mercoledì dalle 10 alle 12.30 e nei giorni di apertura della cassa per proiezioni cinematografiche. Inoltre, la biglietteria apre due ore prima dello spettacolo

Info e prenotazioni: auditoriumferrari@gmail.com