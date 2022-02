In data odierna si è celebrato l’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, morto nel 1945 all’interno del campo di concentramento di Dachau, insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei stranieri e italiani.

Dopo la celebrazione dello scorso anno in occasione della quale si era proceduto a piantumare un ulivo presso il cimitero ebraico della Certosa e a inaugurare una targa commemorativa, nella ricorrenza di quest’anno, nel corso della mattinata, il Questore ha presenziato ad una cerimonia di commemorazione presso la Sinagoga di Bologna che ha visto la partecipazione del Rabbino capo e del Presidente della locale Comunità ebraica Alberto Sermoneta e Daniele De Paz, del Vice-Prefetto Vicario Anna Pavone e di altre Autorità locali civili e militari.

In tale occasione, per ricordare le gesta eroiche del poliziotto scomparso, il Questore ha consegnato ai rappresentati della Comunità ebraica un Attestato di benemerenza.