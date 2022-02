Sabato 12 febbraio 2022, (ore 21.00- Teatro Biagi D’Antona, via G. La Pira, 54- Castel Maggiore), ad Agorà, Oscar De Summa, autore e attore tra i più apprezzati della scena teatrale italiana, presenta in anteprima regionale il suo ultimo lavoro, Arianna porta scompiglio. Lo spettacolo è realizzato con il contributo di Agorà.

Arianna, interpretata da Marina Occhionero, premio Ubu 2019 come miglior attrice under 35, è una donna giovane e bella, costretta a subire la propria bellezza, in un piccolo paese del sud dove non può e non vuole passare inosservata finché, improvvisamente, decide di cambiare rotta, uscire dai binari, per tentare una nuova strada, la propria, quella che la rende unica e libera nella sua identità. Tutto si complica quando Arianna scopre di provare, all’inizio ricambiata, sentimenti profondi non per un uomo, ma per un’altra ragazza. Da una parte Arianna con la sua bellezza e la sua sfrontatezza, dall’altra il paese, conservatore e conservativo delle proprie regole.

Biglietti: da 8, a 12 euro. Per informazioni: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 – Telefono, WhatsApp e SMS: 333.8839450 – biglietteria.teatri@renogalliera.it – per il programma completo: www.stagioneagora.it – www.renogalliera.it/agora