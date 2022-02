Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha proceduto al fermo di polizia giudiziaria del presunto autore di una rapina consumata lungo la passeggiata Berlinguer mercoledì 2 febbraio. Le immediate indagini scattate a seguito del delitto e in particolare la conoscenza del territorio da parte degli operatori del Posto di Polizia di via Turri, costantemente impegnati nel pattugliamento dell’area, hanno consentito di indirizzare le indagini su un giovane cittadino africano domiciliato nell’area. L’uomo è stato rintracciato ieri nell’ambito dell’attività di monitoraggio e controllo del territorio, presso Piazzale Marconi e, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato.

I successivi accertamenti eseguiti dagli investigatori della Squadra Mobile sull’abbigliamento e sulla bicicletta in uso al giovane, hanno consentito di raccogliere a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine alla rapina consumata in danno di un passante a cui era stato asportato denaro ed un cellulare. Sulla scorta dei gravi indizi raccolti a suo carico, il giovane è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria ed associato presso la locale casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.