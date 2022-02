In riferimento al video, che sta circolando sui canali social in queste ore, in cui si vedono due uomini senza mascherina che nell’Albo pretorio del Municipio di Reggio Emilia filmano di nascosto le dipendenti comunali addette all’ingresso, le dileggiano e si rivolgono a loro con terminologia offensiva, l’Amministrazione comunale di Reggio Emilia ha dato mandato al proprio ufficio legale di precedere con la denuncia nei confronti dei due soggetti.



