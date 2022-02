L’Amministrazione comunale di Carpi ricorda a proprietari e conduttori di aree verdi che in questo periodo sono tenuti a controllare le proprie piante per rimuovere eventuali nidi di “Processionaria del pino”, la farfalla notturna le cui larve possono creare seri problemi alla salute umana – reazioni epidermiche, allergiche e infiammatorie, anche di particolare gravità in caso di inalazioni massive da parte di persone sensibili. I nidi invernali di tale larva si trovano sulle estremità dei pini (da qui il nome) e di altre conifere: sono sferoidali, di dimensioni variabili (anche notevoli), e simili a un bozzolo lanuginoso biancastro. Il Servizio Verde sottolinea che le temperature mediamente più alte registrate queste settimane stanno accelerando l’annuale fenomeno.

I doveri dei privati derivano dall’ordinanza firmata dal Sindaco nel 2018, dopo una campagna informativa effettuata nella primavera precedente: l’ordinanza (“Disposizioni in materia di lotta obbligatoria contro la processionaria del pino“) richiama infatti la necessità che tutti i proprietari o conduttori di aree verdi private, nel periodo tra il 20 gennaio e il 20 aprile controllino con cura gli alberi di loro pertinenza, alla ricerca di nidi di processionaria. Qualora ve ne fossero, vanno rimossi adottando ogni precauzione per evitare il contatto fra il nido e qualsiasi parte del corpo, e, infine, distrutti con il fuoco.

Solo nel caso tale procedura fosse insufficiente a contenere l’infestazione, si può ricorrere a trattamento chimico, a proprie spese e secondo precise disposizioni: il privato infatti è obbligato a rivolgersi a ditta specializzata, che deve effettuare soltanto trattamenti endoterapici, notificando all’Ausl data dell’intervento e altre informazioni (attraverso il modulo allegato all’ordinanza).

A tutti cittadini si chiede poi di collaborare segnalando – con una e-mail a manutenzione.verde.carpi@comune.carpi.mo.it – eventuali avvistamenti in giardini e parchi pubblici, affinché il Comune possa intervenire in modo tempestivo sulle aree di propria competenza. Infine, in caso di avvistamenti all’interno di proprietà private, va fatta una segnalazione alla Polizia Locale (059649555; polizia.municipale@terredargine.it), che provvederà a prendere contatto con i titolari per sollecitare gli adempimenti di legge. Per maggiori informazioni sulla lotta alla “Processionaria del pino” consultare il sito Internet del Comune.