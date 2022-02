Giovedì, 10 febbraio, alle ore 20,30 finalmente si torna a giocare e la pista sarà un’inedita: il PalaMadiba di Modena, dove i Gialloneri del presidente Ganassi affronteranno il Correggio in un derby che si presenta interessante.

Guardando la classifica è difficile fare un pronostico, poiché il Correggio, ad oggi, ha giocato tre partite perdendole tutte ma con le big del campionato, mentre la Scandianese di partite ne ha giocate solo una, perdendo nella parte finale a Pesaro una partita che aveva condotto per buona parte di gara.

Il Correggio gioca solitamente con la maggior parte di atleti under 17 e under 19 e può, per regolamento, “pescare” anche fra gli atleti della serie A2 e serie A1 perciò è difficile prevederne la formazione.

Visto il tempo di cui non se ne parla, è giusto fare un veloce riepilogo anche della squadra di serie B della Rotellistica, che ha cambiato il proprio vestito proprio in vista del Campionato.

Sì perché la Coppa Italia è stata disputata con una squadra prevalentemente femminile ed è stata molto utile per l’esperienza delle ragazze di Mister Barbieri, mentre per il Campionato si è deciso di alleggerire il lavoro delle ragazze (già impegnate in Under 17 e A1) e di mettere in rosa altri atleti maschi, tutti provenienti da ciò che è rimasto a Suzzara, dove Barbieri e la Rotellistica stanno operando per ricostituire la società fondata dal presidente Grossi.

Sono arrivati Soldano, Pozzi, i Fratelli Morino e il portiere Esposito che si sono uniti a Michael Giardina e Francesco Castaldi (che avevano partecipato con le ragazze alla Coppa Italia serie B) e dato un volto nuovo alla squadra.

Con loro ad ogni partita saranno convocate a rotazione le ragazze per continuare il progetto di crescita.

Diciamo che la difficoltà più grossa ad oggi è stata la poca possibilità di allenarsi per i più ovvi motivi, ma da ora in avanti si spera si possa dare continuità a questo progetto che è nato all’ultimo momento ma che fin da subito è piaciuto alla società.

Questa la probabile formazione della Rotellistica:

Greta Ganassi e Chiara Pisati a difendere la porta, Francesco Castaldi (Cap.), Michael Giardina (V.Cap.) Aldo Morino, Nicolò Soldano, Christian Pozzi, Anna Berti, Alice Montoni e Valeria Calia gli esterni.

All. Massimo Barbieri.