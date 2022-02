Palazzo dei Pio al buio per mezz’ora, domani sera, perché Carpi aderisce all’appello lanciato da Anci Emilia-Romagna contro i rincari energetici: l’associazione infatti invita i comuni della regione a spegnere le luci di un monumento simbolo della città, come segno di preoccupazione per il rincaro delle bollette energetiche diventato insostenibile per famiglie, imprese ed enti locali.

Pertanto domani, giovedì 10, dalle 20:00 alle 20:30, saranno spente le luci che illuminano il Palazzo dei Pio in Piazza dei Martiri.