E’ in pieno svolgimento, nelle strutture indoor dello Sporting Club Sassuolo, l’edizione 2022 dei Campionati Provinciali Assoluti di Tennis. Dal 5 al 20 Febbraio, infatti, il sodalizio sassolese, ospiterà il più importante appuntamento tennistico provinciale dell’anno.

L’evento, indetto dalla Federtennis di Modena, sarà organizzato e gestito dallo staff del club di Via Vandelli per il dodicesimo anno consecutivo sempre nel pieno rispetto di tutti i protocolli per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Per due settimane, i migliori tennisti e tenniste della provincia incroceranno le racchette per conquistare il primo trofeo della stagione, quello di Campione Provinciale.

Il programma della manifestazione prevede la disputa di due tipologie di gare, quella di Singolare Maschie Open e quella di Singolare Femminile Open.

Per ognuna delle gare sarà assegnato il titolo di Campione Provinciale Assoluto 2022 ed in particolare verranno assegnati anche i titoli di Campione Provinciale di Terza e Quarta Categoria.

Per quanto riguarda la programmazione degli incontri, al sabato ed alla domenica l’inizio delle gare è previsto per le ore 9 della mattina mentre nei giorni feriali gli incontri avranno inizio, indicativamente, alle ore 18.

Tutti i risultati e gli orari di gioco saranno disponibili direttamente sul sito della Federtennis Nazionale.

Per quanto riguarda l’accesso del pubblico per assistere agli incontri, ricordiamo che è consentito solamente se si è in possesso di Green Pass rafforzato come da indicazioni governative.