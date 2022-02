A Carpi partiranno entro l’estate i lavori di ampliamento del polo scolastico superiore Fanti-Da Vinci. Il progetto esecutivo è praticamente pronto ed entro marzo partirà la gara per l’aggiudicazione dei lavori che hanno un costo complessivo di due milioni e 300 mila euro, finanziati in gran parte da fondi statali e dalla Provincia.

Il cronoprogramma e le caratteristiche del nuovo edificio sono stati illustrati nei giorni scorsi nel corso di un incontro in video conferenza alla quale hanno partecipato il presidente della Provincia Gian Domenico Tomei, Davide Delle Ave e Marco Truzzi, rispettivamente assessore alla Scuola e ai Lavori pubblici del Comune di Carpi, i dirigenti scolastici Alda Barbi del Fanti e Marcello Miselli del Da Vinci, la sindaca di Campogalliano Paola Guerzoni e tecnici della Provincia e del Comune di Carpi.

«Sulle scuole di Carpi – ha sottolineato Tomei – stiamo investendo risorse importanti per garantire tutti gli spazi necessari per gli istituti in costante crescita ma anche il confort e le strutture didattiche all’altezza delle esigenze delle scuole. Siamo consapevoli, tuttavia, che questo nell’immediato non è sufficiente ed abbiamo avviato con il Comune un confronto per individuare nuovi spazi da mettere a disposizione già dal prossimo anno scolastico. Da tempo avevamo in programma l’ampliamento del polo e ora che le risorse sono arrivate possiamo partire. Complessivamente a Carpi abbiamo in programmazione investimenti per manutenzioni e ristrutturazioni per oltre quattro milioni di euro, grazie anche alle risorse del Pnrr».

Oltre all’ampliamento, tra gli interventi previsti quest’anno, con gare d’appalto in corso di aggiudicazione, spiccano il rifacimento dei servizi igienici e la manutenzione straordinaria al Fanti, i nuovi serramenti all’istituto Da Vinci e il rifacimento delle coperture del Meucci, dove è stato realizzato un ampliamento nel 2017; a questi interventi si aggiungono la realizzazione dell’impianto di riscaldamento a idrogeno della palestra dell’istituto Meucci di Carpi, il primo in Italia nel suo genere, previsto quest’anno; a queste risorse potrebbero aggiungersi quelle per la ristrutturazione della palestra del Meucci, che ha un costo di un milione e 650 mila euro, progetto candidato dalla Provincia a intercettare le risorse del ministero dell’Istruzione, con il bando uscito di recente, finanziato dal Pnrr.

L’ampliamento del polo Fanti-Da Vinci prevede la realizzazione, in un’area adiacente al Fanti, di un nuovo edificio contenente 18 spazi, dotato delle più moderne caratteristiche dal punto di vista del risparmio energetico con capotto esterno, impianto di riscaldamento alimentato con la geotermia e il fotovoltaico; gli spazi interni, inoltre, sono stati progettati all’insegna della flessibilità, per rispondere alle esigenze della didattica.

Nel corso dell’incontro i dirigenti scolastici hanno espresso la soddisfazione per la realizzazione dell’ampliamento, atteso da tempo, evidenziando le difficoltà attuali, legate agli spazi, a causa della costante crescita di iscritti di questi ultimi anni; per questo entrambi i dirigenti hanno sollecitato nuove soluzioni, in vista del prossimo anno scolastico, e tempi più celeri nella chiusura del cantiere dell’ampliamento prevista per la fine del 2023.

Al Fanti sono iscritti quest’anno quasi due mila studenti, oltre mille al Da Vinci, quasi mille al Meucci e oltre 700 al Vallauri, per una popolazione scolastica superiore a Carpi pari a oltre quattro mila studenti.