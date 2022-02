Con l’ordinanza n. 8 firmata questa mattina dal Comandante della Polizia Locale Rossana Prandi, viene attuata la regolamentazione di piazza Martiri Partigiani al termine dei lavori di riqualificazione.

“Con la sistemazione che dovrebbe essere definitiva della segnaletica verticale e orizzontale, con le borchie colorate che delimitano gli spazi – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – è stata completata piazza Martiri Partigiani che, con l’ordinanza firmata questa mattina, è definitiva e regolamentata. In questi mesi sono stati tollerati parcheggi a dir poco “spregiudicati”, consapevoli di come ancora piazza Martiri fosse un cantiere, utilizzando il buon senso per venire incontro alle esigenze dei residenti, dei commercianti e dei loro clienti. Da oggi, invece, chi trasgredisce sarà sanzionato: ci sono regole, posteggi assegnati, aree pedonali e parcometri che vanno rispettati, in caso contrario si incorre nella multa”.

Piazza Martiri Partigiani è “Zona 30” con limite di velocità di 30 km/h su tutta la piazza ed è in vigore il divieto di sosta al di fuori degli stalli segnalati con le borchie.

PARCHEGGI H: sono 4 gli stalli riservati al servizio di persone con ridotta od impedita capacità motoria, segnalati con le borchie di colore giallo;

PARCHEGGI MOTO: 12 sono gli stalli riservati a moto e scooter, segnalati con le borchie di colore bianco;

PARCHEGGI AUTO: 108 sono i parcheggi auto (segnalati con le borchie di colore blu) a pagamento con parcometro tutti i giorni lavorativi dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19 eccetto residenti “ZONA A”.

Le corsie di marcia perpendicolari all’anello sono a doppio senso di circolazione.

“AREA PEDONALE”. Due sono le zone pedonali della piazza in cui non è possibile parcheggiare: la parte centrale della piazza nel cannocchiale del palazzo Ducale compreso tra via Rocca e via Cesare Battisti; la parte Sud della piazza dalla Guglia direzione Sud.

Naturalmente, per consentire lo svolgimento del mercato ambulante, in tutta la piazza è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata tutti i martedì e venerdì dalle ore 6 alle ore 15