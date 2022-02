“Ci lascia un pioniere dell’industria ceramica, uno di quegli uomini che con coraggio e visione seppe trasformare una terra in difficoltà come la nostra in uno dei distretti più importanti dell’intero Paese, imitato e invidiato in tutto il mondo”.

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ricorda Angelo Bonezzi, scomparso all’età di 91 anni ed i cui funerali si terranno domani, mercoledì 9 febbraio.

“All’intera famiglia – prosegue il Sindaco – ai figli Damiano, Massimo e Laura, ai tanti amici che lascia, vanno le più sentite condoglianze a nome mio, dell’intera Amministrazione comunale e di tutta la città di Sassuolo”.