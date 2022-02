Nella mattinata del 7 febbraio, una pattuglia del pronto intervento della Polizia locale delle Terre di Castelli, durante il servizio di polizia stradale finalizzato al controllo dei veicoli in circolazione, ha impartito l’alt ad una autovettura Audi che circolava sulla tangenziale di Vignola. All’atto del controllo si è accertato che la patente di guida esibita dal conducente, A.A. di anni 30 residente a Chieti, era verosimilmente falsa. Il documento, polacco, non riportava correttamente le specifiche di quel tipo di patente e i dati raccolti non erano coerenti con la banca dati delle patenti.

Per questo motivo la persona è stata accompagnata negli uffici del comando per approfondire gli accertamenti tecnici che hanno confermato la falsità del documento esibito. La persona è stata quindi identificata tramite foto segnalamento e deferita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena per la falsità del documento.

La patente è stata sequestrata e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per guida senza patente.