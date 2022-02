Via Clelia sarà completamente chiusa al traffico, mercoledì 9 febbraio a partire dalle ore 7,30 e fino alle ore 20, per consentire i lavori di installazione di luminarie a cura dei commercianti della via. Lo stabilisce l’Ordinanza n° 7 del 07 febbraio a firma del Comandante della Polizia Locale di Sassuolo Rossana Prandi.

Il base all’Ordinanza, dalle 7,30 alle 20 di mercoledì 9 febbraio per tutto il tratto di via Clelia che da piazza Martiri Partigiani arriva a via Fenuzzi, non potranno accedere automezzi e sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale.