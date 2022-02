Durante l’ultimo fine settimana, a seguito di controlli predisposti nelle aree frequentate da ragazzi, l’Unità Cinofila della Polizia Locale delle Terre di Castelli è andata ancora una volta a segno in un parco di Castelnuovo Rangone. Fait, agente a quattro zampe, ha segnalato e fatto rinvenire 8 grammi di hashish già divisi in dosi pronte per il consumo.

Parte della sostanza stupefacente è stata rinvenuta dopo essere stata abbandonata da un ragazzo durante una breve fuga a piedi.

Il giovane fermato è stato accompagnato presso il comando della Polizia locale di Vignola dove, all’esito di una perquisizione, è stata sequestrata altra sostanza stupefacente e un bilancino elettronico, solitamente utilizzato per confezionare le dosi.

Il ragazzo fermato, residente a Castelnuovo Rangone, è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.