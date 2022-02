Confcommercio-Imprese per l’Italia Reggio Emilia ha organizzato un webinar aperto a tutti gli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi per fare chiarezza sul caro energia e presentare alcuni strumenti utili per affrontarlo. Il webinar, dal titolo “Caro energia: cosa sta succedendo e come possono orientarsi le imprese” si terrà giovedì 10 febbraio alle 16.30 e durerà un’ora. Per partecipare è sufficiente collegarsi al link https://meet.google.com/fkz-waqn-twc di Google Meet.

«Il caro energia -spiega il Presidente di Confcommercio Reggio Emilia, Davide Massarini- è un tema pesante e pressante. Con questo seminario diamo una risposta dinamica alla nostra base associativa e agli imprenditori del terziario in genere, per metterli in condizione quanto meno di difendersi. Nel corso del webinar, infatti, spiegheremo cosa sta succedendo a livello energetico e forniremo qualche strumento utile per orientarsi e affrontare la situazione».

Al seminario interverrà Pierpaolo Masciocchi, responsabile nazionale di Confcommercio per l’area energia e ambiente e del progetto ImprendiGreen, lanciato recentemente proprio dalla confederazione delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.

«Numerose -sottolinea Pierpaolo Masciocchi- sono le iniziative che stiamo portando avanti sul tema del caro energia sul fronte degli associati, al di fuori cioè dell’interlocuzione che portiamo avanti parallelamente con le istituzioni. Abbiamo costituito un Osservatorio sull’energia che svolge un monitoraggio periodico delle stime dei costi del rincaro delle commodities sulle nostre categorie. Per tentare di limitare gli impatti del caro energia Confcommercio ha sottoscritto una convenzione con Dolomiti Energia che offre condizioni economiche vantaggiose e uno speciale addendum alla convenzione è stato dedicato alle imprese che hanno avviato percorsi virtuosi sulla sostenibilità, partecipando all’iniziativa “ImprendiGreen”. Dal 17 gennaio, poi, abbiamo attivato, appunto, la piattaforma https://imprendigreen.confcommercio.it ove sono presenti numerosi corsi di formazione sulla sostenibilità in generale e, in specie, sull’energia e sull’efficienza energetica».