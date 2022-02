Uno sguardo da est. Questo il titolo di una serata dedicata al Giorno del Ricordo, a cura di Fabrizio Solieri di Istoreco e Nove Teatro, in programma venerdì 11 febbraio alle 21 nella sala Casini del Polo Made di Scandiano.

L’appuntamento si inserisce nel ricco cartellone della rassegna Scandiano(R)esiste 2022, un percorso attraverso i Fatti i Luoghi e le Persone della Resistenza di ieri e di oggi per consolidare il valore della forza delle idee, della partecipazione attiva di ogni singolo individuo alla sviluppo della comunità.

L’iniziativa “Uno sguardo da est” in programma venerdì 11 febbraio è organizzata in occasione del Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale celebrata ogni anno il 10 febbraio che ricorda i massacri delle Foibe e l’esodo giuliano-dalmata. La ricorrenza è stata istituita con la Legge n. 92 del 2004 per “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.”

Si tratta di un vero e proprio reading con le voci narranti di Gabriele Tesauri e Elisa Lolli.

È necessaria la prenotazione dal link che si trova sul sito web del Comune di Scandiano.

Per l’accesso in sala sono necessari Green Pass rafforzato e mascherina FFP2