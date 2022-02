Ieri a seguito dei servizi straordinari di controllo del territorio, nell’area della stazione Storica, e mirati a contrastare il degrado, intorno alle ore 16,30 in via Sani, un equipaggio rintracciava un sedicente cittadino tunisino a carico del quale pendeva un rintraccio per notifica atti.

L’uomo, accompagnato negli uffici della locale Questura, dagli approfondimenti eseguiti a suo carico emergeva gravato da numerosi precedenti di polizia per reati connessi alla detenzione e spaccio di stupefacenti. Inoltre a suo carico risultava un provvedimento di ordine di esecuzione di ordine di carcerazione emesso in data 14 ottobre 2021, per l’espiazione di una pena di 1 anno, 2 mesi e 27 giorni derivanti da un cumulo delle pene per condanne emesse a suo carico poiché responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine l’uomo è stato tradotto in carcere.

Sempre nella giornata di ieri un servizio interforze ha condotto all’identificazione di 106 persone, la maggior parte delle quali controllate nell’area gravitante intorno al centro commerciale I Petali.

Trattasi questa di una zona particolarmente attenzionata dalla Polizia di Stato e per questo, destinataria di costanti controlli soprattutto nella giornata del weekend.

Nella stessa zona, infatti, è stata anche indirizzata l’attività dell’unità cinofila che con il cane Viktor, ha effettuato un’attività tesa al ritrovamento di eventuale sostanza stupefacente.

Nell’ambito della cennata attività sono state in controllati 30 veicoli.

Le attività, soprattutto nell’area del centro commerciale cittadino “I petali”, continueranno anche nelle prossime giornate.