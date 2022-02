I Carabinieri della Compagnia di Imola hanno sanzionato cinque persone durante i controlli in provincia, finalizzati al rispetto delle misure anti pandemiche da parte di titolari di attività commerciali, dipendenti e clienti. La maggior parte dei negozianti e artigiani controllati dai Carabinieri, sono risultati in regola con la Certificazione verde COVID-19, mentre all’interno di 2 saloni di parrucchiere, sono state riscontrate alcune irregolarità.

In particolare giovedì scorso i Carabinieri hanno sorpreso il dipendente di un locale che stava tagliando i capelli a un cliente, entrambi sprovvisti del “Green pass”. I due soggetti sono stati sanzionati, unitamente alla responsabile del centro per non aver controllato il pass del dipendente.

Ieri pomeriggio è accaduto un fatto analogo, quando i Carabinieri hanno sorpreso una parrucchiera e il suo dipendente sprovvisti della Certificazione verde COVID-19. Al momento del controllo non vi erano clienti. Anche in questo caso, il dipendente è stato sanzionato per l’importo di 400 euro, mentre la titolare dovrà pagare una sanzione complessiva di 1.000 euro (600 euro per l’omesso controllo del dipendente e 400 euro per la mancata esibizione del proprio “green pass”).