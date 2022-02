Torna l’appuntamento con la rassegna culturale al Crogiolo Marazzi che, già a partire dal prossimo 18 febbraio, porterà in città alcuni dei protagonisti principali del panorama nazionale.

Il Comune di Sassuolo, grazie alla collaborazione con Marazzi Group, propone infatti la Stagione 2022 al Crogiolo: sette appuntamenti con la cultura, a cura di Mismaonda, per un’offerta che porta in città teatro, tributi a grandi artisti italiani, chef, ma anche approfondimenti legati a tematiche di impegno civile, come la lotta contro la Mafia e il sostegno dei diritti delle donne per la parità di genere.

Si inizierà già venerdì 18 febbraio , a partire dalle ore 21 con Paola Gassman e Ugo Pagliai in “Sogna mia cara anima”, reading tra drammaturgia e poeti immortali.

Lunedì 14 marzo sarà poi la volta di Marco Bianchi che presenterà il suo ultimo libro “Viaggio nel Corpo Umano. Tra scienza e ricette” in dialogo con Matteo Piano

Venerdì 25 marzo Tullio Solenghi leggerà Paolo Villaggio “Una Serata Pazzesca”, un progetto di Sergio Maifredi e Tullio Solenghi.

Giovedì 07 aprile Fabio Canino presenterà “RaffaBook”, il libro dedicato a Raffaella Carrà

Giovedì 26 maggio Matteo Caccia e Giacomo Di Girolamo in “L’Isola di Matteo”, nei luoghi del super latitante Matteo Messina Denaro

Ad ottobre, in una data ancora in via di definizione, Ricky Tognazzi in “La voglia matta di vivere”, il centenario della nascita di Ugo Tognazzi

Infine a novembre, in una data in via di definizione, Pamela Villoresi in “La Musica dell’Anima”, un omaggio a Eleonora Duse.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21 presso il Crogiolo Marazzi

Via Regina Pacis, 9 / Via Radici in Monte, 70 e saranno ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Dall’inizio della prossima settimana il primo appuntamento “Sogna mia cara anima” con Paola Gassman e Ugo Pagliai sarà prenotabile sulla piattaforma Eventbrite.

Possibilità di ingresso in loco in caso di posti residui.

Le iniziative si svolgeranno nel rispetto della normativa prevista per il contenimento della pandemia Covid-19.