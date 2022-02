E’ una sorta di orazione funebre per le democrazie il nuovo saggio di Luciano Canfora “La democrazia dei signori” (Laterza) che l’autore presenta lunedì 7 febbraio alle 18.30 in diretta streaming per la rassegna Forum Eventi – promossa da BPER Banca – dialogando con Giuliano Albarani.

Lo storico e filologo classico ritiene che il “demo” ovvero il popolo, abbia abbandonato la democrazia e si interroga se, dopo ciò, si possa ancora parlare di sistema democratico. Come è potuto accadere che il potere legislativo passasse di fatto nelle mani dell’esecutivo riducendo le funzioni delle assemblee elettive a meri compiti di ratifica? E soprattutto: un assetto politico resta ‘democratico’ anche quando il ‘demo’ se n’è andato? O si trasforma in una democrazia dei signori? Da oltre trent’anni l’Italia vede attuarsi periodicamente soluzioni ‘irregolari’ delle crisi politiche. Ciampi, Monti, Draghi. Da tempo i presidenti della Repubblica si regolano come se fosse in vigore da noi la Costituzione della Quinta Repubblica francese, o forse pensano che sia ritornato lo Statuto Albertino: convocano ‘qualcuno’ che metta le cose a posto. Non possiamo non chiederci se, tra le cause immediate di questa deriva, non ci sia il disinvolto e reiterato ricorso alla cosiddetta ‘unità nazionale’ e al conseguente assembramento di formazioni politiche ritenute antitetiche ma destinate a perdere, nel corso di tali esperienze, larga parte dei loro connotati. Il problema ineludibile che abbiamo di fronte è: a quale prezzo e con quale riassetto del nostro ruolo internazionale si sia prodotta una tale mutazione, e se essa sia irreversibile.

La Costa Concordia è la più grande nave passeggeri ad aver mai fatto naufragio. A questa catastrofe di 10 anni fa è dedicata l’ultima inchiesta di Pablo Trincia, raccontata nel libro “Romanzo di un naufragio” (Einaudi) e nella serie podcast uscita su Spotify “Il dito di Dio”. Una vicenda gigantesca che racchiude centinaia di storie: storie di coraggio e di viltà, di vite spezzate e di imprevedibili nuovi inizi. Trincia le ripercorre lunedì 14 febbraio alle 18.30 in diretta streming, in un dialogo con Marco Miana, raccontando lo splendore del divertimento a bordo e il trauma dell’impatto, lo smarrimento e la lotta per la sopravvivenza. A bordo c’erano coppie in viaggio di nozze, famiglie riunite per una ricorrenza, persino un gruppo di parrucchieri che deve partecipare a un reality: più di quattromila persone di 64 nazionalità diverse. E oltre mille membri dell’equipaggio, molti dei quali provenienti da Paesi poveri e lontani. La sera del 13 gennaio 2012 – quella in cui la Concordia urta degli scogli vicino all’isola del Giglio, finendo sotto gli occhi del mondo intero – ha segnato le esistenze di tutti loro.

