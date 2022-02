Sono stati messi a dimora oggi, in piazza Fontanesi, tre tigli adulti di buone dimensioni in sostituzione di altrettanti esemplari rimossi nei giorni scorsi poiché malati. L’intervento permette di mantenere al completo il patrimonio arboreo della piazza, necessario per garantire buone condizioni climatiche e di ombreggiatura nella stagione calda.



