Il match tra Reggiana e Modena, prime della classe nel girone B della Serie C, finisce a reti bianche davanti a 10.500 persone. Un derby equilibrato, forse poco spettacolare, ricco di duelli ma con poche occasioni da gol. Al momento la Reggiana rimane davanti in classifica per la differenza reti.



