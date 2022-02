Si svolgeranno venerdì prossimo, 11 febbraio, le celebrazioni ufficiali sassolesi per la “Giornata del Ricordo” che la legge 92/2004 ha istituito “A Ricordo della tragedia delle Foibe, dell’Esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia”.

La Giornata del Ricordo, in base alla Legge 92/2004, è il 10 Febbraio di ogni anno ma l’Amministrazione Comunale, per poter ospitare i rappresentanti del Comitato Provinciale dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia che in quella giornata sono impegnati in altre manifestazioni in provincia, ha deciso di posticipare il momento ufficiale al giorno seguente.

Venerdì 11 febbraio, quindi, a partire dalle ore 9 presso il parco delle Rimembranze in viale XX Settembre, si svolgeranno la Commemorazione Pubblica e la posa della corona al monumento dedicato ai “Martiri delle Foibe”, alla presenza del Sindaco e del Presidente del Comitato Provinciale dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia.