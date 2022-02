Da poco prima delle 7:00 di questa mattina, i Vigili del Fuoco sono impegnati per incendio di un’abitazione in via Viazzola a Mirandola. I residenti, accortisi del rogo, si sono portati all’esterno in salvo autonomamente. Sul posto due squadre con 12 uomini e 5 mezzi. Operazioni ancora in corso.



