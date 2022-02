Il prossimo 4 giugno Bologna ospiterà la prima gara della nazionale azzurra in Italia alla UEFA Nations League contro la Germania, allo stadio Dall’Ara.

“Una bellissima notizia per la città e per tutti gli amanti dello sport – è il commento del sindaco Matteo Lepore-. Sapremo accogliere con grande calore una sfida che ha sempre un sapore speciale. Vorrei ringraziare la FIGC per questo risultato importante e il Bologna Calcio per la collaborazione”.