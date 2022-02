“L’epidemia di COVID-19 ha occupato le prime pagine e ha preso l’attenzione dell’opinione pubblica in questi due anni. Tuttavia, non possiamo dimenticare altre importanti sfide dei nostri tempi, che portano costi sociali non inferiori a quelli della pandemia. L’inquinamento atmosferico è un problema di enorme portata che parte dall’industrializzazione del nostro territorio”, dichiara Vittorio Capitani, consigliere comunale PD Sassuolo.

“Sassuolo, secondo i dati del Barcelona Institute for Global Health, si colloca, su 859 città europee, al ventottesimo posto per mortalità prematura provocata da polveri sottili (PM2.5). Anche i vari sforamenti dei livelli di PM 10 rilevato da Arpae nelle ultime settimane risultano essere un campanello d’allarme da non ignorare.

Come richiesto a gran voce da cittadini e dalle associazioni in prima linea contro cambiamento climatico e inquinamento la politica può fare una parte fondamentale in questa transizione, dando una forte spinta al cambiamento delle modalità di trasporto, andando a privilegiare il trasporto pubblico e quello su rotaia, estendendo inoltre la rete ciclabile, rendendola sicura e fruibile. In questo frangente, una pianificazione coadiuvata dalle risorse del PNRR può essere un’occasione unica per rendere possibile questo cambiamento. Naturalmente, le opere strutturali devono essere accompagnate, come indicato anche dalle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ad un’opera di sensibilizzazione e ascolto di tutta la cittadinanza, affinché ci sia un cambiamento effettivo nelle abitudini di spostamento.

La politica non può rimanere ferma a slogan o a piccole ambizioni. Ci aspettiamo una risposta chiara e precisa dal Comune, affinché si faccia carico di un problema vero, che richiede risposte chiare e una pianificazione condivisa con i comuni del comprensorio e con la Regione.

Nonostante i cambiamenti tecnologici e produttivi delle imprese del territorio avvenuti nel tempo e la spinta al cambiamento determinata dalle norme regionali succedutesi nel tempo – conclude il consigliere comunale PD Sassuolo – ancora molti sforzi devono essere messi in campo per rimediare a una situazione che rischia di diventare sempre più critica sia dal punto di vista ambientale che sanitario”.