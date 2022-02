Il dottor Mariano Capitelli è il nuovo Direttore di Medicina Interna all’Ospedale di Pavullo, struttura dove ha ricoperto diversi ruoli negli ultimi 20 anni. Specializzato in Geriatria e Gerontologia nel 1994 e successivamente (nel 2005) in Cardiologia, ha lavorato in diversi ospedali della Regione.

Dal 1997 è assunto presso l’Azienda USL di Modena dove ha iniziato il suo servizio prima presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sassuolo poi nella Medicina Interna a Pavullo. Nella struttura ha contribuito a creare l’Unità di Terapia Medica Semintensiva di cui è stato responsabile dal 2010 al 2016. Sempre nel 2016, Capitelli è diventato responsabile della struttura semplice di Cardiologia sempre dell’Ospedale di Pavullo e responsabile dell’ambulatorio della Terapia Anticoagulante.

A lui vanno i più sentiti auguri dell’Azienda USL di Modena e dell’Ospedale di Pavullo per questa nuova tappa della sua carriera professionale, in un reparto che tanto si è distinto nella fase Covid per l’incessante assistenza ai cittadini soprattutto nelle fasi più acute della pandemia.