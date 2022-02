L’Azienda Usl di Reggio Emilia informa che, in occasione della festività del Santo Patrono del comune di Toano, giovedì 3 febbraio gli ambulatori medici rimarranno chiusi. Per le urgenze, il Medico di Medicina Generale garantirà per i propri assistiti la reperibilità telefonica diurna.



