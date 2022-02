L’Amministrazione comunale informa che domani, giovedì 3 febbraio, via Budrione Migliarina Est sarà chiusa l’intera giornata all’altezza del passaggio a livello, per un cantiere di As Retigas. In conseguenza di ciò, sarà aperta al traffico – solo per domani – la via Gusmea per consentire la viabilità da e per Carpi.



