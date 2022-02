Dal Lions Club Castelnuovo Rangone una nuova donazione per le scuole, le associazioni e le parrocchie del territorio castelnovese.

In questi giorni sono stati distribuiti gli 800 flaconi di gel igienizzante per mani, donati dai Lions al Comune di Castelnuovo Rangone, che ha gestito la ripartizione in base alle esigenze delle varie strutture. La consegna dei prodotti disinfettanti è avvenuta in Sala del Consiglio, alla presenza del Sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi e di una delegazione del Lions Club castelnovese, capitanata dal Presidente Raffaele Bruni.

I flaconi sono stati poi recapitati presso i Nidi d’infanzia e le Parrocchie di Castelnuovo e Montale, al Centro diurno “Le Querce”, alla Scuola d’infanzia “Ferrari” di Castelnuovo, alle Scuole “Leopardi” di Castelnuovo, all’International School di Montale, alla Pubblica Assistenza e ad Agisca, l’associazione che gestisce e coordina palestre e impianti sportivi comunali, che ha provveduto a fornire i gel alle realtà sportive presenti sul territorio.

Un atto di solidarietà che conferma una volta di più l’impegno da parte del Lions Club di Castelnuovo nell’affiancare l’Amministrazione comunale nel contenimento dei contagi e nella lotta alla pandemia.