E’ finita con l’intervento dei Carabinieri una lite scoppiata a Bastiglia, in un centro sportivo del paese. Nella serata del 30 gennaio, per futili motivi un 45enne avrebbe innescato una discussione con un 62enne pensionato del luogo, fino a minacciarlo con un coltello. La discussione era degenerata in aggressione, nel corso della quale il pensionato era rimasto ferito alla testa dalla lama del coltello.

I Carabinieri, allertati dalla Centrale Operativa 112, sono intervenuti tempestivamente per interrompere la lite per ricostruire la dinamica, traendo in arresto l’uomo per lesioni personali aggravate e recuperando il coltello utilizzato nell’aggressione. Il 45enne è stato anche segnalato alla Procura della Repubblica per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.