Per motivi organizzativi legati alla situazione sanitaria in atto, l’intera tournée della compagnia di danza statunitense Parsons Dance è stata posticipata. Lo spettacolo in programma al Teatro EuropAuditorium il 28 febbraio 2022 è rimandato al 7 dicembre 2022 (ore 21.00).

Per la nuova data restano validi i titoli d’ingresso precedentemente acquistati.

È inoltre possibile rivendere i propri biglietti sulle piattaforme di rivendita autorizzate Vivaticket e Ticketone.

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e martedì e giovedì anche dalle ore 11.00 alle ore 13.00. (Piazza Costituzione 5/F, Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540).