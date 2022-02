Trasferta maceratese molto positiva per l’A.S.D. Ki Oshi di Vignola, protagonista ai Campionati Italiani Indoor Para-Archery e rappresentata in linea di tiro dagli atleti Federico Uguzzoni e Matteo Graziosi entrambi facenti parte della categoria W1 maschile ed entrambi alla seconda partecipazione in carriera a un evento nazionale.

Uguzzoni, con una esaltante seconda parte di gara e distruggendo letteralmente il primato personale, si è piazzato al quinto posto della classifica finale ottenendo l’accesso diretto ai quarti di finale dove è stato sconfitto dal recordman mondiale Daniele Cassiani, poi finalista. Per il 38enne savignanese settimo posto Assoluto.

Lo spilambertese Graziosi, rientrato in autunno dopo un lungo periodo di stop, ha disputato invece una gara perfettamente in linea con la media stagionale e ha conquistato il sesto posto al fotofinish garantendosi gli ottavi di finale. Promosso ai quarti, ha poi dovuto cedere nella sfida quasi impossibile con Salvatore Demetrico vincitore sia della qualifica sia del titolo Assoluto.

Il commento di Alberto Venturelli, Coach e Responsabile Tecnico del Settore Para-Archery della Società vignolese: “Abbiamo ottenuto risultati molto al di sopra delle aspettative della vigilia. Due ragazzi con due storie completamente diverse, ma uniti dalla voglia di dare il massimo e di fare squadra. Dispiace l’assenza di Rossano Cantergiani che si è ammalato proprio alla vigilia e che avrebbe avuto ottime chance di alta classifica. Ora pronti per i Campionati Regionali Indoor con lo sguardo puntato verso i Campionati Italiani Targa di Lanciano in programma a luglio”.