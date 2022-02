“Dopo le dimissioni della vicesindaca Camilla Nizzoli, che ha lasciato per le stesse ragioni dei fratelli Ruini ma chiarendo in modo netto ed onesto la sua posizione, siamo di fronte a una Giunta a mio avviso totalmente delegittimata.

In una Regione come la nostra, con il 94% di cittadini vaccinati, e in un momento in cui è fondamentale amministrare con lungimiranza per programmare e mettere a terra i fondi del PNRR, il sindaco Menani tutte le settimane si ritrova a dover rimpastare la sua giunta perché i suoi assessori non si vogliono vaccinare. È ora di dire basta: Sassuolo merita ben altra guida.

Pur rispettando le opinioni individuali di tutti, la nostra città ha bisogno di rappresentanti che abbiano un forte senso di responsabilità, che rispettino le istituzioni e che siano in grado di rappresentare tutti i cittadini, perseguendo il bene comune. Questa Giunta, non solo per questa eclatante vicenda legata al contrasto della pandemia, ha dimostrato di essersi tenuta sempre molto lontana dall’obiettivo.

A mio avviso, quindi, il sindaco Menani dovrebbe prenderne atto e rassegnare le dimissioni. Subito. Il distacco della sua amministrazione dai propri cittadini – e mi verrebbe da aggiungere dalla realtà fattuale – è diventato incolmabile”.