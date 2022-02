Nel primo pomeriggio di oggi, un anziano automobilista è stato protagonista di un incidente avvenuto sulla strada provinciale 486R a Ponte Dolo. Un sinistro dalle conseguenze fortunatamente non troppo gravi, ma che ha richiesto un impegnativo lavoro coordinato tra diverse forze dell’ordine per i soccorsi e la gestione della viabilità.

A.G., ottantaduenne di Montefiorino (MO), era alla guida della sua Renault in direzione Modena quando, in località Ponte Dolo, forse abbagliato dal sole, ha perso il controllo dell’auto uscendo di strada in un breve tratto di circa due metri, in cui non è presente il guard rail. Il mezzo si è adagiato lungo la ripida scarpata a lato della strada. I soccorsi sono stati subito allertati dagli altri automobilisti in transito. Sono giunti sul posto mezzi della Croce Rossa di Toano, una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Appennino per regolare la viabilità, i Carabinieri della Compagnia di Castelnovo Monti per i rilievi, e i Vigili del Fuoco per il recupero del mezzo. È stato anche necessario far intervenire una gru speciale da Reggio per il recupero dell’auto.

Il ponte sul Dolo è rimasto chiuso al transito per circa 40 minuti. Nel frattempo l’uomo è stato stabilizzato e trasportato in ambulanza con ferite e traumi di media gravità, quindi condotto all’Ospedale di Sassuolo per accertamenti.