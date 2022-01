“Dopo due atti ispettivi, a più di due anni di distanza, ripropongo all’Amministrazione domande in merito allo stato del parco di Via Brescia a Casinalbo – commenta il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia, Marina Messori – i cittadini sono da troppo tempo allarmati per la scarsa sicurezza e l’incuria in cui versa parte del parco e, giustamente, sollecitano risposte da una Amministrazione piena di promesse ma scarsa di fatti”.

“Da un breve incontro coi cittadini emerge che l’illuminazione non è stata ancora sostituita (a più di due anni dal primo atto ispettivo depositato dalla sottoscritta, a cui ha fatto seguito un analogo atto lo scorso anno), in modo da garantire una adeguata illuminazione per la sicurezza di residenti e degli utenti del parco e dell’area sgambamento cani – incalza Messori – come se non bastasse, apprendo che da settembre la fontanella risulta fuori uso e i proprietari dei cani devono portarsi l’acqua da casa per far abbeverare i propri animali e, notizia di ieri, si sono ripetuti atti vandalici ai cestini e alla pavimentazione del parco, oltre all’abbandono di rifiuti sul manto erboso”.

“Ho atteso che la ditta esecutrice provvedesse alla sostituzione delle lampadine, come promesso durante i Consigli Comunali, ma credo che due anni siano più che sufficienti ed ora i cittadini meritino l’adeguato decoro e la tanto paventata sicurezza che il Sindaco afferma albergare a Formigine” conclude l’esponente di Fratelli d’Italia.