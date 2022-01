“Lorenzo Giberti era un amico molto stimato, che nutriva per IFOA affetto ed entusiasmo. Sono quindi onorata di accettare, malgrado la triste circostanza che mi porta all’incarico. È

grande il vuoto lasciato da Loris, il modo migliore per onorarlo è da parte nostra un impegno ancora più forte verso IFOA e la sua mission”. Con queste parole Paola Silvi ha accettato la nomina dell’Assemblea a Presidente di IFOA, succedendo così a Loris Giberti.

Anche Claudio Pasini, Vice Presidente di IFOA, ha rinnovato il profondo rammarico per la scomparsa di Giberti, importante punto di riferimento e sempre confermato Presidente dal 2012. Stefano Landi, Commissario della Camera di Commercio di Reggio Emilia: “Voglio ricordare nuovamente Loris, persona positiva e determinata, al quale ero legato da particolare stima ed amicizia. Ringrazio Pasini per ciò che ha fatto in questi ultimi due mesi per IFOA e auguro a Paola Silvi il meglio per questo nuovo incarico”.

Paola Silvi è nota in città per aver fondato la storica Libreria all’Arco. È stata Vice Presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia.

“Sono molto contento e soddisfatto della nomina di Paola Silvi e sono certo del contributo proficuo che darà a IFOA. Alla nostra nuova Presidente va la piena fiducia dell’Assemblea e di tutto il nostro Ente”, così ha concluso il Direttore di IFOA, Umberto Lonardoni.