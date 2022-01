Le risorse del PNRR rappresentano un’opportunità di crescita fondamentale per il nostro Paese. Una leva che non può prescindere dallo sviluppo delle PMI in ottica di sostenibilità, digitalizzazione e rilancio della competitività.

Per sostenere le imprese di Piacenza, Parma e Reggio Emilia nel cogliere appieno le opportunità offerte dal piano italiano per il rilancio dell’economia nazionale, UniCredit, AAC Consulting e Simest – Gruppo Cdp hanno organizzato un webinar sul tema “Le risorse del PNRR a sostegno delle PMI”, in programma il 3 febbraio, con inizio alle 17,30.

Per partecipare ai webinar basterà iscriversi dal sito web:

https://www.sostegno-imprese.it/#eventi

L’iniziativa si propone di approfondire gli aspetti legati a:

Finanziamenti Agevolati a valere sulle risorse del PNRR a cura di Simest Spa

Le Soluzioni UniCredit a supporto della transizione 4.0 a cura di UniCredit e UniCredit Leasing

Gestione dei Progetti a cura di AAC Consulting Srl Società Benefit

In chiusura, un confronto sulle sfide e sugli obiettivi legati al successo del PNRR, che vedrà partecipare Carlo de Simone, Responsabile Indirect Channels, SIMEST SpA; Fabio Merante, Marketing Corporate Italy UniCredit; Pio Guenzi, Referente Agevolato UniCredit Leasing; Armando Caroli, Advisor AAC Consulting Srl SB. L’incontro sarà moderato da Livio Stellati, Responsabile Territorial Development Centro Nord UniCredit.